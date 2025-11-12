Украинский военный: В России, как у нас, не бьют военкомов на улицах
ВС РФ не имеет проблем с пополнением личного состава, поскольку в российской армии очень большие зарплаты.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он жалуется, что в России платят до 50 тысячи долларов лишь за подписание контракта.
«У нас сейчас таких финансов нет. Это будет нужно как-то с партнерами договариваться об этом, чтобы иметь такую возможность. Потому что у русских эта тактика сработала, как ни странно, и она не вызывает массовых протестов или избиения военных комиссаров на улице. Из-за того, что люди делают свой выбор сознательно, ибо они понимают, почему они идут», – сказал Гай.
По его словам, все кто хотел добровольно пойти в ВСУ, давно это уже сделали, а потому «чуда не могло произойти».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: