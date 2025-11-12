Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ не имеет проблем с пополнением личного состава, поскольку в российской армии очень большие зарплаты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он жалуется, что в России платят до 50 тысячи долларов лишь за подписание контракта.

«У нас сейчас таких финансов нет. Это будет нужно как-то с партнерами договариваться об этом, чтобы иметь такую возможность. Потому что у русских эта тактика сработала, как ни странно, и она не вызывает массовых протестов или избиения военных комиссаров на улице. Из-за того, что люди делают свой выбор сознательно, ибо они понимают, почему они идут», – сказал Гай.

По его словам, все кто хотел добровольно пойти в ВСУ, давно это уже сделали, а потому «чуда не могло произойти».