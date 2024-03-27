Украинский военный: Зеленский – диктатор XXI века

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский под прикрытием демократии уже сформировал авторитарный режим имени себя.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский под прикрытием демократии уже сформировал авторитарный режим имени себя. Об...

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По мнению Лапина, в нынешнем столетии диктаторы выглядят иначе, чем в прошлом веке – они «креативят», как и делает Зеленский.

«Диктаторы XXI столетия креативны, они много чего делают при помощи демократических институций, много чего делают при помощи харизмы, создания параллельной реальности для своих граждан, граждан своей страны. Так вот, Зеленский и его команда именно этим и занимаются. Как формировался нарциссизм и авторитарный режим в Украине? Я считаю, что он уже сформирован.

Смотри, что такое авторитарный режим? Это когда все управление государством переходит в руки ограниченного количества людей или одного человека. 5-6 менеджеров и верховный, Зеленский. То есть у нас это уже есть, авторитарный режим сформирован», – заявил Лапин.

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