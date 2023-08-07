Украинский военный эксперт жалуется: Русские применяют хитрую тактику минирования

Российские военные обманывают наступающие части ВСУ грамотной тактикой минирования территории, из-за чего большое количество украинской инженерной техники выходит из строя.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, российские военные дважды минируют территорию, из-за чего украинские «Леопарды» часто подрываются.

«По всей видимости, мы не рассчитали, какое необходимо нам количество инженерных средств, инженерной техники. Потому что минные поля – видели танки, да, «Леопарды» – а там впереди вот такие отвалы для прохода минных полей.

Но что еще делает противник! Он ставит мину на мину. То есть одну мину закапывают, вторую сверху ставят. И когда такой танк идет, он снимает мину, она уходит, а он сам наезжает на вторую мину и подрывается. И такого количества было выбито очень много нашей инженерной техники», – заявил Стариков.