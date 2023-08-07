Украинский военный эксперт жалуется: Русские применяют хитрую тактику минирования

Анатолий Лапин.  
07.08.2023 14:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 755
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские военные обманывают наступающие части ВСУ грамотной тактикой минирования территории, из-за чего большое количество украинской инженерной техники выходит из строя.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные обманывают наступающие части ВСУ грамотной тактикой минирования территории, из-за чего большое количество...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Старикова, российские военные дважды минируют территорию, из-за чего украинские «Леопарды» часто подрываются.

«По всей видимости, мы не рассчитали, какое необходимо нам количество инженерных средств, инженерной техники. Потому что минные поля – видели танки, да, «Леопарды» – а там впереди вот такие отвалы для прохода минных полей.

Но что еще делает противник! Он ставит мину на мину. То есть одну мину закапывают, вторую сверху ставят. И когда такой танк идет, он снимает мину, она уходит, а он сам наезжает на вторую мину и подрывается. И такого количества было выбито очень много нашей инженерной техники», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть