Несмотря на угрозу репрессий, на подконтрольных киевскому режиму юго-восточных территориях в интересах России действуют подпольные группы из местного населения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ) в Днепре. После задержания своих подельников в январе 2023 года он «залег ко дну», но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение вражеских задач. Таким образом, это уже восьмой агент по агентурной сети игру в Днепре, разоблаченный СБУ», – гвоорится в сообщении.

При этом подпольщик для маскировки своей деятельности использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством.

«Действуя «под прикрытием», российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны, которые дислоцируются на территории региона. Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.

Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки. Кроме того, фигурант «втемную» использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках», – информирует украинская спецслужба.