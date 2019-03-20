Украинский волонтер опроверг миф Порошенко о сильной армии

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо того, чтобы использовать передышку, которую дали Украине минские договорённости, для укрепления ВСУ, украинские власти сделали все для разложения армии.

Об этом в эфире канала «UKRLIFE» заявил волонтер «АТО» и кандидат в президенты Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вот эта «мирная передышка», о которой нам много говорили, не привела к тому, что у нас появились какие-то качественное вооружения, новые. Не привела к тому, что у нас появилась какая-то качественно новая армия, наоборот, добровольцев, в общем-то, сами и разогнали под тем или иным поводом, армия стала контрактной, но не профессиональной, потому что разница есть большая между понятиями: человеком, который профессионально занимается войной, или тот, кто пошёл на заработки. Более того, сейчас и эта контрактная армия разбегается», – пожаловался Касьянов.