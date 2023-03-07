Украинский волонтер развенчал миф о грозных дронах ВСУ

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Украинские беспилотники не отличаются высокой точностью и не представляют серьезной угрозы для находящихся в тылу российских военных объектов.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», приходит военный эксперт и волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА в ВСУ.

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В статье отмечается, что украинский обыватель доволен случаями применениями дронов на территории России, даже когда они не долетели, не попали или не взорвались.

«Ничего, говорят обыватели (и большие руководители тоже), ребята только учатся, вот завтра все наладится, исправится и дроны станут чаще долетать и лучше попадать. Однако не факт. Проведению работы над ошибками мешают секретность, боязнь потерять мнимое конкурентное преимущество и общая слабость команд разработчиков, бОльшая часть которых (а у нас их уже десятки) не обладает ни твердыми знаниями о беспилотниках, ни опытом разработки, ни пониманием тактики применения. В итоге на выходе имеем непригодные к реальному применению или малоэффективные беспилотные системы, на которые истрачены миллионы бюджетных и небюджетных средств. Счастье (в кавычках), что во время войны деньги никто не считает», – сокрушается Касьянов.

По его словам, изготовить один-два-три или даже два-три десятка дронов-камикадзе на базе популярного китайского беспилотника «муджин» или переделанного украинского PD – нехитрое дело.

«И они даже могут куда-то долететь и во что-то попасть. В системе ПВО России множество дыр: можно запросто полетать над городами, попугать ватников, ударить в нефтехранилище и даже сесть на крышу севастопольского штаба ЧФ РФ. Однако атаковать аэродромы, позиции С-300, позиции войск, штабы, важные склады будет сложно», – убежден автор.

Он считает, что украинская ставка на относительно крупные, заметные ударные дроны, которые могут доставить боеголовку весом «хотя бы 30 кг», – это путь в никуда.

«Потому что такие дроны легко обнаруживаются, легко сбиваются и стоят достаточно недешево, а массовое производство таких дронов сдерживается трудоемкостью изготовления клееных корпусов и сложностью приобретения двигателей в нужном количестве. Если бы таких дронов производилось и запускалось хотя бы десять штук в сутки и из них хотя бы два добирались до цели — это было бы оправдано. А когда ресурсы тратятся на изготовление десяти дронов в месяц, это приводит к атакам, по эффективности таким же, как и атаки «шахедов» по нашим объектам», – подчеркивает волонтер.