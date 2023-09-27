Украинский волонтер: «Российские «Ланцеты» творят много беды на фронте»

Россия за год сумела кардинально переломить ситуацию с обеспечением своей армии беспилотниками, которые сегодня наносят большой урон ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLive заявил волонтер ВСУ Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Касьянова, особую опасность представляют российские «Ланцеты».

«На начало большой войны у них было достаточно много дронов типа «Орлан» и подобных, которые у них стоят на вооружении. Среднего качества дронов, но их много и они до сих пор успешно работают. Но у них почти не было дронов, чтобы сбрасывать бомбочки, не было дронов-камикадзе, маленьких FPV-дронов, коптеров, которые могут это делать. И больших дронов-камикадзе типа «Шахед» у них тоже не было. Они в этом плане вошли с нами приблизительно на равных позициях. У нас были дроны «Лелека», БД-1, БД-2, «Фурия», которые тоже средней дальности, для ведения разведки. Но у нас, в отличие от них, войска на начало войны были сильно насыщены через волонтеров, было много «Мавиков», китайских дронов для ведения разведки, для сброса бомбочек и даже дронов-камикадзе, которые сейчас получили такое массовое распространение», – сказал волонтер.

«И вот, уже скоро будет два года войны, что мы имеем? Через год войны, даже меньше, что появилось у России? Увидев, что им не хватает дальнобойных ракет для того, чтобы бить по нашим объектам, что они не успевают сделать дальнобойные дроны-камикадзе, они купили дроны в Иране, купили технологию и построили завод в Тольятти, который в следующем году должен произвести 6 тысяч дронов типа «Шахед». При этом они получают дроны напрямую из Ирана, эти «Шахеды», которые запускают каждую ночь. И интенсивность этих обстрелов только растет. Они запустили в серийное производство дрон-камикадзе типа «Ланцет», который много беды творит на фронте, выбивая дорогостоящие и единичные порой экземпляры системы западных вооружений, гаубицы, танки, средства РЭБ, системы ПВО, и это беда», – заявил Касьянов.