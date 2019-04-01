Украинский волонтер: “Юлю жалко. Трижды пролетела как фанера над Парижем”

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов пожалел Юлию Тимошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Юлю жалко. Третий раз подряд пролетела как фанера над Парижем. Так и останется в старых девах навсегда. А ведь ещё совсем не дурна собой”, – написал он на своей страничке в соцсети.

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По мнению Касьянова, Тимошенко сама виновата в том, что неудачно провела свою избирательную кампанию.

“Сама виновата. Понятно, что только ленивый не бросил в неё камень со времён Кучмы. Так уже повелось, что в нашем совковом политикуме выживают только мужланы или женщины третьего тысячелетия ( намек на жену генпрокурора Юрия Луценко- Ред). Гендерное отрицание женщины-политика сыграло свою роль.

Но больше всех Юля виновата сама. Виновата её кричащая элитарность, за которой она укрылась от “биомассы”; виновата её циничная “неразборчивость” в людях, когда в одной команде с ней могут быть подонки, устраивающие сафари на людей и заказывающие убийство Кати Гандзюк. И предательство ближайших сторонников в 2014-м из той же оперы – с ней поступили так же, как она привыкла поступать”, – считает Касьянов.

Тем не менее, волонтер признает, что политический опыт, бойцовские качества и рейтинги не означают заката политической карьеры Тимошенко.

“Это, конечно, не конец. Будут ещё фиктивные браки, мезальянсы и подтяжки на лице. Своё последнее слово в украинской политике Юлия Владимировна скажет не скоро. Будет, вероятно, новым премьером. Будет, возможно, будущим канцлером. Но никогда уже не станет президентом”, – заключил он.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов мировой опыт. Так, нынешний президент США Дональд Трамп прежде чем занять этот пост трижды неудачно баллотировался в президенты.