Украинский вопрос поставлен на паузу до 9 мая

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время руководство Российской Федерации не планирует решать проблемы на украинском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала ITON-TV заявил экс-глава израильского государственного учреждения «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 9 мая не будет ничего меняться со стороны политики России по отношению к Украине… После 9 мая, и в результате отстранения Суркова, мы будем свидетелями новой политики России по отношению к Украине. И тогда от этого можно будет плясать и пытаться делать какие-то те или иные оценки. Даже если она будет, замена [Суркова], но реальная политика до 9 мая меняться не будет.

Для российского руководства очень важно, чтобы 9 мая прошло как можно более в обстановке, когда есть поддержка всего мира. При такой ситуации они позволяют и стараются, чтобы ни один конфликт мира не помешал тому, чтобы это основное мероприятие этого и не только этого года чем-то, кто-то помешал»,- заявил Кедми.