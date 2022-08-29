Украинский ВПК понес тяжелые потери

29.08.2022  16:41 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В минувшие выходные ВКС нанесли удар по цехам расположенного в Запорожье завода «Мотор Сич».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в Минобороны России.

В минувшие выходные ВКС нанесли удар по цехам расположенного в Запорожье завода «Мотор Сич»....

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«Высокоточным оружием ВКС России на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты воздушных сил противника», – говорится в официальной сводке российского оборонного ведомства.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Болтенков отмечает, что продолжительность боевых действий позволяет Украине пытаться наладить ремонт и обслуживание военной техники собственными силами.

«Поставки запчастей из-за рубежа и финансовые вливания играют в этом очень важную роль. До спецоперации у страны не было ресурсов поддерживать свой парк вертолетов, сейчас они появляются. Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. «Мотор Сич» — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолетного парка и ремонта того, что передают им западные союзники», – сказал аналитик «Известиям».

Он также напомнил, что на предприятии также велись работы по глубокой модернизации военно-транспортных Ми-8, которые уже использовались в боях. Кроме того, «Мотор Сич» участвует в совместном с Турцией проекте производства тяжелых ударных беспилотников Akinci, которые должны были получить украинские двигатели.

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