«Украинский ВПК умер. Запад не справляется» – киевский военный аналитик

Игорь Шкапа.  
02.11.2023 13:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Украина на поле боя в месяц тратит больше, чем производит вся планета.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит эксперт киевского эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк,

Украина на поле боя в месяц тратит больше, чем производит вся планета. К такому...

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Он полагает, что Украине следует наконец-то «перевести государство на военные рельсы, развернуть собственное производство боеприпасов, прежде всего 152 и 155 мм».

«Коллективный Запад явно не справляется. Мы тратим в месяц больше, чем вся планета производит. Крайне желательно развернуть производство ракет с дальностью 300+ км, ведь партнеры не могут предоставить больше, быстрее и с нужными ТТХ.

Ничего не получится без создания привлекательного инвестиционного климата и модернизации налогообложения. Украинский ОПК умер, следует с этим смириться и работать с предприятиями, производящими необходимое для войны оборудование независимо от формы собственности и политических флагов над цехами», – пишет Кевлюк в антироссийском пропагандистском интернет-издании «Левый берег».

Он считает, что необходимо «разблокировать призыв как можно более широкого круга военнообязанных» и «распространить практику прямого рекрутинга непосредственно бригадами».

«Война должна стать делом каждого. Мы воюем за будущее. Одно для всех украинцев», – патетически резюмирует Кевлюк.

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