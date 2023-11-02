«Украинский ВПК умер. Запад не справляется» – киевский военный аналитик

Украина на поле боя в месяц тратит больше, чем производит вся планета.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит эксперт киевского эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк,

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Он полагает, что Украине следует наконец-то «перевести государство на военные рельсы, развернуть собственное производство боеприпасов, прежде всего 152 и 155 мм».

«Коллективный Запад явно не справляется. Мы тратим в месяц больше, чем вся планета производит. Крайне желательно развернуть производство ракет с дальностью 300+ км, ведь партнеры не могут предоставить больше, быстрее и с нужными ТТХ.

Ничего не получится без создания привлекательного инвестиционного климата и модернизации налогообложения. Украинский ОПК умер, следует с этим смириться и работать с предприятиями, производящими необходимое для войны оборудование независимо от формы собственности и политических флагов над цехами», – пишет Кевлюк в антироссийском пропагандистском интернет-издании «Левый берег».