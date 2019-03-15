Украинский врач призвал устроить резню

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Шансов на благополучное будущее у Украины уже нет, и единственная надежда – это вырезать тех, кто врёт и ворует.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я врач. Когда метастазы – шансов вылечиться мало. Но надо лечиться, хоть действовать в правильном направлении и найти себе нормально врача. Уже не первая фаза метастаз, уже нужны радикальные методы. Хватит уже цацкаться с ними, надо вырезать. Но не тех, кто говорит иначе, а тех, кто врёт и ворует», – призвал он.

Также Евгений Комаровский назвал один из примеров такого вранья – рассказал, как украинскому шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому искусственно завышают рейтинг его враги для того, чтобы электорат комика не пришёл на выборы из-за лени.

«Я вижу, как сознательно, с моей точки зрения, одному из кандидатов многократно увеличивают рейтинг. Для того, чтобы его сторонники, которые молодые и ленивые, сделали выводы о том, что он и так победит и вообще не пришли. И это чистейшая манипуляция», – добавил Комаровский.