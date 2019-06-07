Украинский «ястреб»: Надо ждать ухода Путина

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Решения проблемы Крыма не существует – мировые лидеры готовы закрыть глаза на российский статус полуострова и смириться с этим.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-министр обороны Украины, бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что пока во главе Российской Федерации стоит президент Владимир Путин, речи о Крыме быть не может.

«Не только в Украине, а мире никто не имеет решения по Крыму. Никто – ни в Америке, ни в Германии, ни во Франции – нигде. Несмотря на ритуальные заявления, что это нарушение суверенитета, кто-то скажет, что это акт агрессии, кто-то по-другому, тем не менее, решения нет ни у кого.

Украина сама не может своими силами вернуть Крым, а мир не готов. Скорее, склонен к тому, чтобы забыть эту тему.

Потому нужно набраться терпения, меняться самим, единством общества, экономикой, в плане безопасности, выстраивать союзы.

Я сказал о Крыме свое осознание, понимая, какие расклады в Европе, глядя на то, что некоторые страны Евросоюза, их министра со счастьем танцуют на своих свадьбах с Путиным, который захватил территории… не будет такого давления на Путина, чтобы мы могли серьезно говорить, что Крым можно вернуть дипломатическими, санкционными усилиями при Путине.

Скорее это будет после Путина. Я хотел бы, чтобы мы это честно понимали и не обманывали друг друга», – заявил Гриценко.