Украинский «ястреб» нашёл, как пристегнуть Россию к провальному карантину

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Вводить карантин надо было не во всех регионах Украины, а в отдельных городах и селах, и это было бы демократическим способом борьбы с коронавирусом, а закрывают целые регионы только тоталитарные государства – такие, как Китай или Россия.

Об этом в эфире «4 канала» заявил Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в Минске (2010-2011 годы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Европейские государства разделились на две группы. Одна продолжает противостоять пандемии демократическими механизмами, институционными вещами.

А Украина обезьянничает Китаю, обезьянничает России и использует такие тоталитарные шаги – закрыть границу, закрыть регионы.

Между тем, политическое руководство не понимает простую вещь: люди живут в селах и городах. Они не живут в районах и областях. И все прекрасно понимают, в том числе и старшее поколение, что противостояние эпидемиям животного характера и т.д. осуществляется локальным путем, объявлением карантина в населенных пунктах.

Закрыть регион невозможно в силу того, что это – не локальное образование. Отсюда с самого начала допущена ошибка. Работа идет не через органы местного самоуправления, не через глав сельских советов, городских мэров, которые непосредственно контактируют в людьми, способны делать профилактику, способны обслуживать и контактировать с населением и т.д.», – разглагольствует Бессмертный.