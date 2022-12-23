Украинский «ястреб» неожиданно скептически оценил тёплый приём Зеленского в США

23.12.2022  14:26 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Визит президента Украины Владимира Зеленского в США нужно оценивать не по аплодисментам в Конгрессе, а по тому, какое вооружение после этого будет реально поставлено.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США нужно оценивать не по аплодисментам в Конгрессе,...

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Чалый напомнил, что так же теперь уже экс-президента Украины Петра Порошенко «хлопали по плечу» в 2015-м году, но тогда дальше слов дело не дошло.

«Я не в мейнстриме, я оцениваю реалистично, потому что я сам готовил такой визит в свое время, и тоже были аплодисменты бывшему президенту в Конгрессе, причем намного больше, чем нынешнему, кстати. И тогда все писали, пресса вся писала: американская, украинская, – «Это был просто разрыв, это война украинского народа». То же самое все было в 15-м году. Та же самая история.

Но знаете, почему я не такой уж оптимистический. А выбить «Джавелины», первое реально летальное оружие, нам удалось через несколько лет, а не после этого выступления в Конгрессе. И это была тяжелая ежедневная работа и, если хотите, использование очень непростых механизмов в треугольнике Конгресс-Белый дом-военно-промышленный комплекс.

Потому давайте ждать результатов – просто аплодисменты и похлопывания по плечу – это очень хорошо, но давайте посмотрим, что будет у нас на фронте!» – заявил Чалый.

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