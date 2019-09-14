14.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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Украинский «ястреб» перешел на ругань, описывая успех России

Россия успешно навязывает Украине повестку необходимости прекращения боевых действий против ЛДНР, что показали последние события вокруг обмена пленными.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил бывший представитель Киева на переговорах в Минске по судьбе Донбасса Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бессмертного, информационная повестка в заданном Москвой русле ведет к тому, что украинские переговорщики идут на уступки, выгодные РФ.

«Меня беспокоит, что мы продолжаем жить в этом российском нарративе. Нам все время кидают информацию, мы её глотаем, и начинаем её переваривать. Это очень опасная вещь.

Потому что за этим стоит выстраивание соответствующего поведения, в том числе на переговорах.

Семьи освобожденных разошлись по домам, и тут раз – заявление российского МИДа, и началось. Оно написано просто для того, чтобы вот это счастье, которое возникло, просто перемешать с говном. И потом раскидать каждому свое. И задать Украине дискурс – вот пошли своей дорогой»,  – заявил Безсмертный.

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