Украинский «ястреб» перешел на ругань, описывая успех России

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Россия успешно навязывает Украине повестку необходимости прекращения боевых действий против ЛДНР, что показали последние события вокруг обмена пленными.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил бывший представитель Киева на переговорах в Минске по судьбе Донбасса Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бессмертного, информационная повестка в заданном Москвой русле ведет к тому, что украинские переговорщики идут на уступки, выгодные РФ.

«Меня беспокоит, что мы продолжаем жить в этом российском нарративе. Нам все время кидают информацию, мы её глотаем, и начинаем её переваривать. Это очень опасная вещь.

Потому что за этим стоит выстраивание соответствующего поведения, в том числе на переговорах.

Семьи освобожденных разошлись по домам, и тут раз – заявление российского МИДа, и началось. Оно написано просто для того, чтобы вот это счастье, которое возникло, просто перемешать с говном. И потом раскидать каждому свое. И задать Украине дискурс – вот пошли своей дорогой», – заявил Безсмертный.