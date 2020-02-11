11.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, США, Украина
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Украинский ястреб покусился на «святыню» Майдана – Маккейна


Решение Киевсовета переименовать киевскую улицу Ивана Кудри в честь честь сенатора США Джона Маккейна не соответствует величию украинской нации.

Об этом в эфире канала Guidhall заявил сторонник войны в Донбассе Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в республике Беларусь (2010-2011), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парадокс: мы переименовываем улицу Кудри в улицу Маккейна. Мы не додумались назвать ее улицей украинского героя. Я не имею ничего против Маккейна, я был знаком с ним. Точно так же я из документов понимаю, кто такой Кудря. Но мне так хочется, чтобы украинец оставался украинцем, чтобы он всегда находил свой ответ на все. Потому что мы в результате таких вещей выглядим как очень мелкие. И это – беда. Нация, которая является великой, почему-то мельтешит, почему-то идет на поводу у этого московского дискурса», – сказал Бессмертный.

Отметим, что покойный сенатор Маккейн приезжал в Киев, где стоял на одной трибуне с одиозным праворадикалом, русофобом и антисемитом Олегом Тягнибоком.

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