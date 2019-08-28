Украинский «ястреб»: Весной позиции России резко улучшатся

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Разговоры о возвращении России в «Большую семерку» возникли на фоне грядущей новой волны мирового кризиса. Западу нужно российское сырье, потому и США, и Германия, и Франция заинтересованы в возобновлении диалога с Россией.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский дипломат Роман Бессмертный.

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«По прогнозам аналитиков, экономистов, с весны мировая экономика выползает в кризис. В условиях кризиса страны, которые торгуют сырьем, будут играть очень важную роль. Отсюда участие России в сырьевых рынках с весны следующего годы является критически важной для мира.

Это еще и потому, что это ответ на вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина. Очевидно, что в этой ситуации особенно Франция, Вашингтон, Германия заинтересованы в том, чтобы восстановить диалог с Путиным не только двусторонний, ведь он будет требовать протокольных вещей, а общих, скажем, «Большая семерка», «Большая двадцатка» и так далее.

Потому мотивы Трампа понятны, как бы он не прятался за фразы о том, что лучше говорить за столом, чем, не видя оппонента. Трампом руководит угроза экономического кризиса, бизнес-интересы – и нации, и его личные», – заявил Бессмертный.