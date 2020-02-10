Украинский юрист: «Кремль готовится к оправданной агрессии»

10.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Максимально упрощая получение российского гражданства, Москва фактически готовит паспортную интервенцию на Украину.

Об этом у себя в Telegram-канале написал украинский националист, юрист Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль готовится к дальнейшей интервенции и распространению политического влияния на государства. Задачей номер один является Украина. С большой тревогой воспринимаю факт появления проекта закона (а он 100% станет законом) об упрощенном предоставлении гражданства РФ без отказа от своего. Особенно тревожно в силу других, внутриполитических обстоятельств: открытие рынка земли и инициативы по «двойного гражданства» в Украине», – написал Смолий.

По его словам, план Кремля заключается в максимальном наводнения Украины «новыми гражданами» для различных целей – от скупки земли до «защиты русского населения».

«Власть Зеленского упорно закрывает глаза на всё большую угрозу, которую готовит Кремль. Фактически готовится юридическая и военная основа для дальнейшей (и уже оправданной) агрессии. Вспомните новые «изменения в Конституцию РФ» относительно верховенства национального права над международным. Теперь – массовая паспортизация «желающих».

Цели абсолютно понятны всем соседям РФ. Кроме власти Украины, которая пытается договориться с Путиным о «мире». «Мир», что обречёт Украину на уничтожение», – паникует юрист.