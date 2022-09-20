Украинский юрист-международник призвал поразить в правах население Херсона

20.09.2022  11:36 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Права человека, Украина
Новости Украины

Украина должна поразить в правах население, проживавшее на неподконтрольных киевскому режиму территориях.

Об этом в эфире 5 канала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко, заявил украинский юрист-международник Владимир Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна поразить в правах население, проживавшее на неподконтрольных киевскому режиму территориях. Об этом...

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«Это не только реально, это нужно и возможно сделать. Дело в том, что те люди, которые таким образом пытаются вывести вопрос, ссылаются на какие-то абсолютные свободы и права, твердят, что никакие права, ни коим образом не могут быть ограничены, они просто не знают ни основ права, не знакомы ни с международными конвенциями, которые устанавливают стандарты защиты прав человека, ни с украинской Конституцией», – сказал юрист.

«В мире никогда, ни в каком обществе не существовало абсолютной свободы и абсолютно демократии. Свобода одного человека всегда ограничена свободой другого человека», – заявил Василенко.

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