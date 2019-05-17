Украинский юрист: «Мовный» закон принят совершенно с иной целью

17.05.2019, Киев, Игорь Петров

Закон Украины № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый недавно Верховной Радой, служит не развитию украинского языка, а государственному бизнесу на языковом вопросе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего принимался этот закон? Для популяризации украинского языка, а не для создания бизнеса на украинском языке. Он принимался чтобы было больше украинского языка, чтобы он расцветал. А что, какие нормы закона там есть чтобы он расцветал? Штрафы?

Я послушал речь президента к принятию этого закона – не будет никаких бюджетных расходов. Смотрите, у нас создается несколько органов, создается спецкомиссия и уполномоченный со своим штатом. Что такое уполномоченный по вопросам украинского языка? Что это за личность, какие деньги он будет получать? Сколько бюджет должен потратить на его содержание?

И это только уполномоченный. Мы создаем целую нацкомиссию. Вы понимаете, какие расходы на нее? Почему бы эти деньги не направить, например, на издание учебников на украинском? Поддержку каких-то творцов, проведение семинаров, конференций, фестивалей украинского языка?

В законе нет ничего о популяризации языка, там только про бизнес – создание комиссий, выдача сертификатов, проверки, штрафы. Содержание 20 госорганов. Я ничего не нашел там о развитии языка.

Порошенко просто делает очередной шаг чтобы расколоть Украину», – сказал он.