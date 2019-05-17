Украинский юрист рассказал, что последует за зарпретом на выезд Порошенко, Гройсману и Парубию

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины высокопоставленных чиновников, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, больше чем 40 членов правительства, глава правления НАК “Нафтогаз Украины”, а также судьи Верховного Суда и члены ВККСУ. В общем 180 третьих лиц”, – говорится в сообщении.

Информацию прокомментировал украинский юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче должность замглавы АП по правовым вопросам.

“Пользуясь случаем, напоминаю, что одним из запланированных нами после потери Порошенко неприкосновенности действий, кроме десятков других заявлений о преступлении, будет инициирование расследования незаконного исполнения Гройсманом полномочий Премьер-Министра, который имея ложное представление о государственных интересах, действуя в составе организованной группы и точно зная об отсутствии коалиции, незаконно занял пост главы правительства с целью распределения финансовых и природных ресурсов”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Передайте мне на три дня одного следователя и одного прокурора, и я покажу вам, как управлять государством”, – добавил он.