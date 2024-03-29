Украинский юрист: «Верховная рада фактически парализована – теряем смысл воевать с РФ»

Вадим Москаленко.  
29.03.2024 18:14
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина


Тот факт, что депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» позволяют себе не являться на заседания, поскольку не хотят участвовать в принятии плохих, на их взгляд, законопроектов, говорит о том, что Верховная рада как орган власти погружается в глубокий кризис.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший зампред Центризбиркома, украинский юрист Андрей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» позволяют себе не являться на заседания,...

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«Наши народные избранники должны понимать всю ответственность момента. Когда они перестанут заниматься своими обязательствами или не будут это делать надлежащим образом, ситуация может зайти в глухой угол. Скажем, завтра не будет голосов для каких-то кадровых решений, послезавтра не будет возможности принимать закон. У нас до сих пор пробуксовывает законопроект о мобилизации. Хороший он или плохой, его нужно продвигать вперёд. Но работа остановилась.

А если так будет продолжаться дальше, сможем ли мы говорить, что парламент у нас будет способен как полноценный автономный субъект власти работать? У меня будут большие сомнения», – сказал Магера.

Его возмутили также и другие высказывания отдельных депутатов из «Слуги народа».

«Если у кого-то из народных депутатов правящей партии возникают в мыслях какие-то желания ввести на Украине авторитаризм, то поверьте, Украина не для того борется с РФ, чтобы собственными руками здесь авторитаризм вводить. Когда мы боремся против дракона, важно самим не стать этим драконом. Тогда любая суть борьбы с РФ вообще теряет какой-либо смысл. Зачем бороться, если то же самое будет?

Чтобы таких мыслей не было, нужно ещё и помнить, что свободный мир не будет помогать авторитарной стране. Не будет ни политической, ни финансовой, ни военной поддержки. Мы окажемся один на один с российским агрессором. Поэтому таким депутатам, которые слабо представляют, как должны работать институты власти, я понимаю, что  им «трускавецкая школа» не помогла», – сокрушался укро-юрист.

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