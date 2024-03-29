Украинский юрист: «Верховная рада фактически парализована – теряем смысл воевать с РФ»

Тот факт, что депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» позволяют себе не являться на заседания, поскольку не хотят участвовать в принятии плохих, на их взгляд, законопроектов, говорит о том, что Верховная рада как орган власти погружается в глубокий кризис.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший зампред Центризбиркома, украинский юрист Андрей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши народные избранники должны понимать всю ответственность момента. Когда они перестанут заниматься своими обязательствами или не будут это делать надлежащим образом, ситуация может зайти в глухой угол. Скажем, завтра не будет голосов для каких-то кадровых решений, послезавтра не будет возможности принимать закон. У нас до сих пор пробуксовывает законопроект о мобилизации. Хороший он или плохой, его нужно продвигать вперёд. Но работа остановилась. А если так будет продолжаться дальше, сможем ли мы говорить, что парламент у нас будет способен как полноценный автономный субъект власти работать? У меня будут большие сомнения», – сказал Магера.

Его возмутили также и другие высказывания отдельных депутатов из «Слуги народа».

«Если у кого-то из народных депутатов правящей партии возникают в мыслях какие-то желания ввести на Украине авторитаризм, то поверьте, Украина не для того борется с РФ, чтобы собственными руками здесь авторитаризм вводить. Когда мы боремся против дракона, важно самим не стать этим драконом. Тогда любая суть борьбы с РФ вообще теряет какой-либо смысл. Зачем бороться, если то же самое будет? Чтобы таких мыслей не было, нужно ещё и помнить, что свободный мир не будет помогать авторитарной стране. Не будет ни политической, ни финансовой, ни военной поддержки. Мы окажемся один на один с российским агрессором. Поэтому таким депутатам, которые слабо представляют, как должны работать институты власти, я понимаю, что им «трускавецкая школа» не помогла», – сокрушался укро-юрист.