Украинский «Южмаш» захирел без России

15.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина вновь собирается стать космической державой и надеется на помощь США.

Об этом пишет берлинская газета Der Tagesspiegel, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В публикации отмечается, что после нескольких лет экономического упадка Украина намерена вернуться в круг космических наций, для чего парламент принял решение инвестировать государственные средства в космическую отрасль. Указывается также, что пост руководителя украинского космического агентства с февраля 2019 года занимает Владимир Усов, заработавший свое состояние на 3D-принтерах для металлообрабатывающей и керамической промышленности.

Газета также уточняет, что после разрыва отношений с РФ в 2014 году «Южмаш» балансировал на грани банкротства, но теперь надеется на сотрудничество с американской компанией Firefly Aerospace. В Киеве говорят, что после того как не был продлен договор о поставках российских двигателей американскому агентству НАСА, для «Южмаша» открылось «окно возможностей».

«Но, судя по всему, это окно пока еще очень маленькое. В этом году «Южмаш» должен построить для техасской компании всего восемь маленьких ракет, затем планируется производить по 24 ракеты в год. А пока украинским ракетостроителям нужны не только инвестиции в размере от 30 до 60 миллионов долларов. Им необходимо решить и еще одну непростую проблему: до сих пор «Южмаш» в основном получал алюминий для своего производства из России», – пишет издание.

Кроме того, в ближайшие пять лет украинское космическое агентство намерено запустить пять собственных спутников-шпионов, которые называют аппаратами «для национальной безопасности».