Украинский застройщик перепахал бульдозерами подходы к легендарной Тихой бухте в Крыму

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму застраивают территорию охранной зоны ландшафтно-рекреационного парка Тихая бухта, который находится между поселками Орджоникидзе и Коктебель. Причем документы на земельный участок были выделены еще в украинский период принадлежности полуострова.

Об этом в своем блоге заявил местный общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, на видовом участке, площадью 30 соток будет построена очередная гостиница. «Пикантности» придает тот факт, что через место будущей застройки пролегает тропа к морю, которой пользуются гости и жители полуострова. При этом, Талипов подчеркивает, что границы охранных зон Тихой бухты так и не были определены.

«Перекрывают тропу в заповедник! Вокруг участка везде зоны с особым условием использования – либо земли заповедника, либо его охранные зоны… Будут там гостиницы. С утра экскаватор срезает грунт и прокладывает дорогу! Там два участка, собственник один, согласно выписке из реестра, собственником является некий Прогнимак Александр Владимирович. В интернете упоминается только один такой человек – лидер партии «Зелёных» Украины из Киева. Право собственности на землю оформлено уже в России.

Застройщик ведёт себя нагло, намекает на связи с Аксёновым», – заявил Талипов.

При этом, в Администрации Феодосии заявили, что специалисты муниципального контроля уже посетили место строительства и предписали прекратить работы.

«Учитывая, что данный земельный участок, право собственности на который возникло до 2011 года, был сформирован в опасной оползневой зоне, проводимые работы могут привести к угрозе жизни и здоровью граждан. Администрацией города Феодосии было выдано предписание о незамедлительном прекращении каких-ибо работ, даже планировочных», – сообщила пресс-служба горадминистрации.

Там подчеркнули, что уже выдавали предостережение о недопустимости работ 25-го ноября, но застройщик его проигнорировал: «Администрация города Феодосии обратилась в суд с иском о наложении запрета на какие-либо действия по земляным или строительным работам до принятия решения о законности ведения работ на этом земельном участке».