|857 просмотров
Украинский завод оштрафовали за некачественный ремонт техники для ВСУ
Военная прокуратура добилась взыскания штрафа на сумму более 300 тысяч гривен с одного из предприятий Укроборонпрома за некачественный ремонт военной техники для ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, реализуя функцию представительства интересов государства в суде, подала исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к одному из ремонтных предприятий Государственного концерна Укроборонпром», – говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие ненадлежащим образом выполняло условия договора по ремонту и поставки военной техники, предназначенной для дальнейшего использования в Вооруженных силах Украины.
«14 июня 2018 года Хозяйственный суд Киева принял во внимание неоспоримые доказательства военной прокуратуры и удовлетворил иск военного прокурора Житомирского гарнизона в полном объеме. Суд обязал взыскать с указанного предприятия штрафные санкции в пользу государства на общую сумму свыше 300 тысяч гривен», – добавили в ведомстве.
Метки: ВСУ, ремонт техники\штраф
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.