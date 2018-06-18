18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский завод оштрафовали за некачественный ремонт техники для ВСУ

Военная прокуратура добилась взыскания штрафа на сумму более 300 тысяч гривен с одного из предприятий Укроборонпрома за некачественный ремонт военной техники для ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

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«Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, реализуя функцию представительства интересов государства в суде, подала исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к одному из ремонтных предприятий Государственного концерна Укроборонпром», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие ненадлежащим образом выполняло условия договора по ремонту и поставки военной техники, предназначенной для дальнейшего использования в Вооруженных силах Украины.

«14 июня 2018 года Хозяйственный суд Киева принял во внимание неоспоримые доказательства военной прокуратуры и удовлетворил иск военного прокурора Житомирского гарнизона в полном объеме. Суд обязал взыскать с указанного предприятия штрафные санкции в пользу государства на общую сумму свыше 300 тысяч гривен», – добавили в ведомстве.