Украинский завод продолжал поставлять стратегическое оборудование в Россию после начала СВО

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На Украине возбудили уголовное дело против руководителей одного из предприятий за поставки в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности ликвидировала масштабную схему поставки в РФ стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора. Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из огромнейших «доноров» бюджета России», – говорится в сообщении.

В итоге был арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество предприятия на сумму почти 365 миллонов гривен.

«По данным следствия, после полномасштабного вторжения России руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций. Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ.

Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома», – негодуют в СБУ.

О подозрении сообщено двум должностным лицам завода. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ не называет, какое именно предприятие фигурирует в уголовном деле, но под описание подходи лишь АО «Сумской завод «Насосэнергомаш».