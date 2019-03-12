Украинский Заяц: Не будет Путина, будет другой такой же

12.03.2019, Киев, Игорь Петров

Президент РФ Владимир Путин воплощает в себе коллективную Россию, Киеву вряд ли стоит рассчитывать, что преемник в РФ будет проводить в отношении самостийной Украины иную политику.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Иван Заяц, автор известной поправки к украинской Конституции Крыма, урезавшей полномочия бывшей автономии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало кто понимает, что Путин – это коллективная Россия. Не будет Путина, будет другой такой же. Потому что природа самого российского государства, природа современной российской нации таковы, что она будет все время выставлять таких путиных.

Потому что… орда создавалась для войны. И она не может не воевать. Поэтому мы должны понимать, что мы избавиться от этого соседа быстро не сможем, и поэтому нам нужно готовиться до такого очень тяжелого совместного проживания с этой страной», – заявил Заяц.