Украинский живодёр призвал задавить Приднестровье военным путём – молдавская оппозиция в негодовании

Алексей Логофет.  
16.04.2024 18:47
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Украина


«Не пора ли решить приднестровский вопрос любыми средствами, включая военные?». Этот вопрос задал нардеп Украины от Блока Петра Порошенко, садист, снимавший на телефон сожжённых жертв в одесском Доме профсоюзов Алексей «Белая Слизь» Гончаренко, обращаясь к министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михаю Попшою.

Также он предложил руководству Молдовы поскорее решать вопрос о вступлении в НАТО, поскольку, по его словам, нейтралитет для Путина значит «милости просим, нападайте на нас».

«Не пора ли решить приднестровский вопрос любыми средствами, включая военные?». Этот вопрос задал нардеп...

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Ранее украинский нацист заявлял, что «две бригады ВСУ снесут Приднестровье». Он также советовал приднестровцам «сидеть тихо, а то вместо памятника Суворову в центре Тирасполя будет стоять памятник Бандере».

Заявление Гончаренко уже удостоилось гневной реакции молдавской оппозиции. Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом страны Игорем Додоном, в своём заявлении назвала скандального украинского нардепа «провокатором» и потребовала вызвать в МИДЕИ посла Украины в Молдове Алексея Данилова.

«Рассматриваем данное заявление как грубое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова, попытку дестабилизировать ситуацию в зоне Приднестровского конфликта и принести войну на нашу землю», – заявили молдавские социалисты.

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