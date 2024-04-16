Украинский живодёр призвал задавить Приднестровье военным путём – молдавская оппозиция в негодовании
«Не пора ли решить приднестровский вопрос любыми средствами, включая военные?». Этот вопрос задал нардеп Украины от Блока Петра Порошенко, садист, снимавший на телефон сожжённых жертв в одесском Доме профсоюзов Алексей «Белая Слизь» Гончаренко, обращаясь к министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михаю Попшою.
Также он предложил руководству Молдовы поскорее решать вопрос о вступлении в НАТО, поскольку, по его словам, нейтралитет для Путина значит «милости просим, нападайте на нас».
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Ранее украинский нацист заявлял, что «две бригады ВСУ снесут Приднестровье». Он также советовал приднестровцам «сидеть тихо, а то вместо памятника Суворову в центре Тирасполя будет стоять памятник Бандере».
Заявление Гончаренко уже удостоилось гневной реакции молдавской оппозиции. Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом страны Игорем Додоном, в своём заявлении назвала скандального украинского нардепа «провокатором» и потребовала вызвать в МИДЕИ посла Украины в Молдове Алексея Данилова.
«Рассматриваем данное заявление как грубое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова, попытку дестабилизировать ситуацию в зоне Приднестровского конфликта и принести войну на нашу землю», – заявили молдавские социалисты.
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