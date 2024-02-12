Украинский журналист: Атаки на российские НПЗ – это всё ненадолго

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нефть, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Русские могут переформатировать свои энергетические и военно-промышленные объекты вглубь территории, тогда как у Украины пространства для такого манёвра нет.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские могут переформатировать свои энергетические и военно-промышленные объекты вглубь территории, тогда как у Украины...

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«Что касается бомбёжки или атак на российской территории, война есть война, хотим мы или не хотим с этим считаться. Они атакуют наши промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, Украина делает то же самое, это элемент войны, и здесь никуда не деться. Единственное, разница заключается в размерах нашей страны и системе досягаемости, я не говорю про ПВО, контрверсии, но что касается России – она очень велика по территории», – отметил он.

«Соответственно, она просто переформатирует свои энергетические объекты к каким-то уровням, и промышленную военную инфраструктуру, на более дальние расстояния. И тут возникает вопрос – готова ли Украина доставать через какой-то огромный территориальный промежуток эти структурные объекты? Это всё элементы войны, и мы должны с этим считаться», – рассуждал Дикий.

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