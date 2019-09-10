Украинский журналист призвал бить своих коллег из «неправильных» СМИ

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сотрудник промайдановского “Громадського” Богдан Кутепов предложил “рукопожатым” и “правильным” украинским журналистам бить своих “неправильных” коллег из оппозиционных СМИ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кутепов написал на своей страничке в соцсети.

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“Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз ** ть сами журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа – беспощадно пиз ** ть”, – написал он.

В комментариях к этой записи к Кутепову обратился журналист Дмитрий Василец,, в прошлом политический заключенный режима Порошенко, отсидевший несколько лет за свою профессиональную деятельность.

“Слыш, “герой”, ты же знаешь где офис Ньюзвана, Страны, 112-го. Ты не сцы, приходи, предяви хоть что-то, и начни уже наконец кулачками махать!!! Если страшно, дружбанов титуханов возьми, чтоб рядом речевки вопили. Или ты только кукарекать горазд??? Или ты в ФБ гадишь потому что как журналисту, тебе что доуровня Анатолий Шарий, что до Svetlana Kryukova как до неба???”, – написал Василец.

Другие журналисты также выразили свле недоумение в комментариях под записью Кутепова.

“Нах@й не хочешь пойти?”, – спросилав у Кутепова журналистка издания “Страна” Светлана Крюкова.

“Это обида на то что вас никто не смотрит?”, – предположил киевский журналист и шоумен Алексей Дурнев.

“Как интересно. А если они начнут п***ть вас? Побежите жаловаться в полицию с криком “А нас за что”?”, – обращаются в комментариях с вопросом к журналисту Громадського.