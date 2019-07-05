Украинский журналист рассказал, для кого «Слуга народа» хуже Порошенко

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Последствия отмены моратория на продажу украинской земли под давлением МВФ станут для местных аграриев и для Украины катастрофическими: страна окончательно превратится в сырьевой придаток Запада.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» рассказал украинский журналист, собкор «Вести.ФМ Киев» Владимир Синельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый год Верховная Рада голосует за продление моратория на продажу земли ещё на год. То есть, для того, чтобы появился рынок земли, достаточно просто не проголосовать за мораторий, что более чем реально, если будет такое желание.

Зеленский, вероятнее всего, так и сделает, потому что это требование МВФ.

Последствия абсолютно очевидны: сельскохозяйственную землю Украины скупят иностранцы просто по факту того, что у них есть деньги, а на Украине нет, это означает, что вся украинская земля уйдёт иностранцам. Кто против?

Против местные аграрные холдинги, которые сейчас работают по арендным соглашениям с владельцами земельных участков, заключают на 10-20 лет и используют для производства сельскохозяйственной продукции. Если будет продажа земли, мелкие владельцы, у которых не будет денег вести это хозяйство, просто продадут иностранцам, соответственно, украинские аграрные холдинги просто исчезнут.

Поэтому аграрные холдинги лоббируют продление моратория, финансируют политические партии, которые за это выступают. Один из таких – Ляшко, но у него нет шансов сейчас попасть в Верховную Раду.

Последствия для Украины будут катастрофические: Украина окончательно превратится в западную колонию. Я не вижу ничего, что может этому противостоять сейчас, потому что практически все партии, которые могли бы этому противостоять, явно будут в меньшинстве в Верховной Раде», – прогнозирует журналист.

«У украинского олигархата консенсус по этому поводу есть: Коломойскому, Ахметову, Пинчуку абсолютно всё равно, кто будет владеть этой землёй.

Более того, вполне возможно, они станут новыми владельцами этой земли, скупив украинскую землю через свои западные офшоры как представителей западных инвесторов. Это более чем реальный вариант», – добавил Синельников.