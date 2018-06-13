13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский журналист рассказал о цензуре на канале Порошенко

Наибольшее количество «темников» и самая сильная цензура на украинском ТВ имеет место на принадлежащем президенту Украины 5-м канале, который несмотря на это использовал девиз «Канал честных новостей».

Об этом в эфире интернет-канала CHE Production заявил известный украинский актер и телеведущий, бывший соавтором ток-шоу «Шустер. LIVE», Петр Мага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ток-шоу Шустера из-за этого не стало выходить на канале Порошенко.

«Мы один раз вышли на 5-м канале. Такого количества директив на протяжении дня мы в жизни не получали. Что говорить, что не говорить, кого приглашать, кого не приглашать. В результате, на 5-м канале мы вышли дважды – в первый и последний раз. Это в одном пакете», – заявил Мага.

Он также подчеркнул, что даже при «преступной власти» на продакшн-студию Шустера не оказывалось давление, но ее закрыли после того, как в кресло президента уселся Порошенко:

«Так, как у нас Виктора Федоровича хреначили вдоль и поперек – не прессовали и не закрывали. И Николай Янович получал «по голове» в студии очень сильно, налетали со всех сторон – не приходили и не закрывали. А дальше произошло то, что произошло», – добавил он.