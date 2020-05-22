Украинский журналист разоблачил тиражируемые в Киеве фейки о Путине

22.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверенно контролирует процессы управления государством – потеря власти ему не угрожает.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман, жене киевского журналиста Дмитрия Гордона, заявил работающий в Москве журналист Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цимбалюк назвал фейком информацию о том, что Путин, якобы, пересиживает пандемию коронавируса в специальном бункере.

«Вот эти все размышления на тему, что завтра Путина свергнут… Ну, во-первых, если проанализировать, об этом же говорят как минимум последних лет, ну, в общем много. И размышлять на тему, что путинская Россия или президент Путин как-то неустойчиво находится у власти и ему что-то грозит – это досужие разговоры. Это факт. Ничего ему…

У него еще до 24-го года куча времени у руля государства. Я сомневаюсь, что что-то изменится в это положении. Дальше, очевидно, он-то может сказать, теоретически может сказать, что «я устал». Но, скорее всего, нет. Это важно понимать. Никакого бункера нет, не ядерная война, он не сидит в бункере. Он сидит у себя, скорее всего, в резиденции Ново-Огарево и, понятно, после того, как вирус просочился в Кремль, они действительно самоизолировались по-настоящему. То есть ограничили все контакты…

Но система управления государством – она же не изменилась от этого. Это журналистский штамп про бункер. Если серьезно посмотреть и без эмоций, то никаких изменений тут нет», – заявил Цимбалюк.