18.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Украинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее


Западным странам необходимо как можно быстрее завершить конфликт в Донбассе, чтобы получить повод снять санкции с России и возобновить с ней экономические отношения. При этом интересы украинских властей учтены не будут.

Таким мнением в эфире канала «Ukrlife.TV» поделился главный редактор информагентства «Остров» Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад сейчас будет действовать по принципу «победителей не судят» для того, чтобы просто закончить эту проблему. Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее, особенно для Германии, которая строит трубопровод и в которой очень сильны пророссийские настроения. Для Запада будет важно прекращение конфликта и снятие с России каких-то санкций, чтобы убрать с себя этот головняк», – отметил эксперт.

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