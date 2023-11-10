Украинский журналист запаниковал, услышав в своем эфире призыв к военному путчу

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Военный мятеж и свержение действующей власти – это не самый плохой сценарий для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Новости live» заявил киевский философ Сергей Дацюк.

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Отвечая на вопрос о возможности проведения на Украине выборов, он отметил, что выступает за создание стратегического форума, который даст ответ на вопрос о будущем Украины.

«Если все это будет создано, тогда будут возможны и выборы, и революция, и даже военный путч. Единственное чего не нужно – это гражданской войны, это путь в никуда», – сказал Дацюк.

Эти слова изрядно напугали журналиста.

«Сергей Аркадьевич, я тут замечу, что мы никоим образом не поддерживаем военный путч и революцию, поскольку выступаем за соответствующую…», – сразу вставил свою ремарку ведущий.

Приглашенный эксперт не дал ему договорить.

«Это мы в мирное время можем с вами так говорить. А я говорю, что это сценарий не самый плохой. Это не означает, что я его поддерживаю, поскольку он наилучший. Я говорю, что есть стратегический форум, который реализует себя через выборы. Есть возможность – реализует себя через революцию, и это не обязательно гражданская война. И есть военный путч, это худший сценарий из возможных, но это еще не самый плохой. Наихудший – это когда у вас гражданская война – и нет ни военной силы, которая может это сдержать, ни стратегического форума, ни власть не работает», – объяснил свою позицию Дацюк.

Журналист кивнул, вроде бы соглашаясь, но снова посчитал нужным сделать уточнение.

«Конечно. Я просто о том, вы знаете, в каких условиях специфических мы живем. Поэтому я, просто, еще раз подчеркиваю для всех, кто смотрит, что мы поддерживаем конституционный строй и ни в коем случае его не поддаем сомнению», – заключил ведущий.