Украинский журналист запаниковал, услышав в своем эфире призыв к военному путчу

Игорь Шкапа.  
10.11.2023 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 960
 
Вооруженные силы, Дзен, мятеж, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Военный мятеж и свержение действующей власти – это не самый плохой сценарий для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Новости live» заявил киевский философ Сергей Дацюк.

Военный мятеж и свержение действующей власти – это не самый плохой сценарий для Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Отвечая на вопрос о возможности проведения на Украине выборов, он отметил, что выступает за создание стратегического форума, который даст ответ на вопрос о будущем Украины.

«Если все это будет создано, тогда будут возможны и выборы, и революция, и даже военный путч. Единственное чего не нужно – это гражданской войны, это путь в никуда», – сказал Дацюк.

Эти слова изрядно напугали журналиста.

«Сергей Аркадьевич, я тут замечу, что мы никоим образом не поддерживаем военный путч и революцию, поскольку выступаем за соответствующую…», – сразу вставил свою ремарку ведущий.

Приглашенный эксперт не дал ему договорить.

«Это мы в мирное время можем с вами так говорить. А я говорю, что это сценарий не самый плохой. Это не означает, что я его поддерживаю, поскольку он наилучший. Я говорю, что есть стратегический форум, который реализует себя через выборы. Есть возможность – реализует себя через революцию, и это не обязательно гражданская война.

И есть военный путч, это худший сценарий из возможных, но это еще не самый плохой. Наихудший – это когда у вас гражданская война – и нет ни военной силы, которая может это сдержать, ни стратегического форума, ни власть не работает», – объяснил свою позицию Дацюк.

Журналист кивнул, вроде бы соглашаясь, но снова посчитал нужным сделать уточнение.

«Конечно. Я просто о том, вы знаете, в каких условиях специфических мы живем. Поэтому я, просто, еще раз подчеркиваю для всех, кто смотрит, что мы поддерживаем конституционный строй и ни в коем случае его не поддаем сомнению», – заключил ведущий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть