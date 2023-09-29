Украинских беженцев на Западе намерены превратить в многомиллионное лобби киевского режима

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Через несколько лет Киев сможет использовать своих мигрантов на Запад как лоббистов, чтобы с их помощью влиять на внутренние процессы стран Европы и Америки.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил политолог-майданщик Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы в Канаде смогут голосовать как избиратели только через пять лет. Кстати, эта проблема, вернее возможности, появляются у нас и в других странах. Потому что получение гражданства нашими мигрантами – это до пяти лет. И тогда мы получим несколько сотен тысяч граждан Польши украинского происхождения. С которыми надо будет устанавливать политические отношения, потому что они избиратели. Это десятки тысяч новых избирателей в Канаде, в Германии сотни тысяч, и так далее», – сказал Кулик.

Он подчеркнул, что при грамотном подходе Киев сможет использовать их как своих лоббистов.

«Будет какая-то группа, которая скажет «мы защищаем интересы украинцев», и в их списках пройдут два-три украинца. И всё, мы получаем лоббистов, партнёров, и наша игра становится намного интересней», – добавил политолог.