Украинских беженцев в Чехии будут отучивать от мовы с помощью бесплатного пособия по чешскому

19.08.2022  08:11 (Мск), Прага
Никита еременко.  
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беженцы, Дзен, Образование, Общество, Украина, Чехия
Новости Украины

В Чехии разработали бесплатное учебное пособие «Первая помощь по чешскому языку», предназначенное для украинских беженцев, планирующих устроиться на работу в этой стране.

Специальный учебный материал финансируется из государственного бюджета Чешской Республики, сообщает Радио Прага.


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Учебник предназначен для всех украинцев, начинающих учить чешский язык либо самостоятельно, либо на языковых курсах.

«Материалы могут использовать старшеклассники, студенты и взрослые. В руководстве вы можете ознакомиться с чешским алфавитом, с произношением, а также научитесь общаться. Он сосредотачивается на обычных темах, с которыми пользователи языка обязательно встретятся во время пребывания в чешской среде», – говорится в сообщении.

Для удобной работы с текстом большинство инструкций в тексте снабжены украинским переводом. Материал «Первая помощь» на чешском языке еще не выпускается в печатном виде, но его можно распечатать на любом обычном принтере в формате А4.

«Кроме базового произношения, для которого также доступны аудиозаписи, в тексте говорится о чешском печатном и письменном алфавите, а также о следующих темах, которые всегда включены в отдельный раздел: числа, часы, дни, дата, личные данные, поздравления, цена, еда, работа, здоровье, проблемные ситуации, анкеты», – говорится в сообщении.

На фоне широкомасштабной войны на Украине в Чехии легально трудоустроилось уже 97,3 тыс. украинских беженцев. Еще минимум столько же работают в стране нелегально.

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