Украинских блогеров и журналистов будут включать в реестр «зрадников» без суда и следствия

15.01.2020, Киев, Игорь Петров

Согласно новому украинскому закону о медиа, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет вносить блогеров и журналистов в реестр лиц, создающих угрозу национальной безопасности сразу же после открытия против них соответствующего уголовного делопроизводства.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Перечень неугодных будет составлять Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания. Этот перечень может расширяться по требованию СБУ и РНБО.

Значит, Нацрада определяет, кто из нас – лица создающей угрозу национальному медиапространству. Это могут быть юридические лица и физические лица и этот реестр – не только реестр блогеров, а и реестр лиц, создающих угрозу. Как попасть в этот реестр? Разными путями в том числе тем, что говорит Ренат Кузмин – «открыто уголовное дело о совершении преступлений против основ национальной безопасности».

Но все мы знаем, как у нас сейчас происходит с заявлениями о совершении преступлений – регистрируешь, получаешь номер в реестре, дальше происходит что-то напоминающее следствие, иногда оно заканчивается подозрением, иногда даже появляется обвинитель, обвиняемый и дальше уже суд.

То есть, если я регистрирую в убогой юридической технике «открыто уголовное дело о совершении преступлений». Открыто – то есть нет подозрений, нет обвинений. Просто зарегистрировано в реестре.

Вот я пишу блогер Петрушка, как мне кажется, совершил государственную измену, 111 статья Уголовного Кодекса. Все – у Нацрады появляется основание включить блогера в этот реестр, а у всех медиа страны появляется обязанность никогда его не приглашать, никогда его не цитировать, забыть вообще про его существование.

Дело не только в принципе презумпции невиновности. Правильно нужно было написать эту статью так: после приговора за измену, за преступление против национальной безопасности. А здесь – открыто криминальное дело», – заключила юрист.