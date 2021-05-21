Украинских боевиков даже родная Украина считает террористами

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинских карателей, которые организовывают нелегальные полигоны, при нынешней власти приравняли к террористам и возбуждают против них уголовные дела.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявила скандальная националистка и участница карательной операции против ЛДНР Маруся Зверобой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зверобой, боевикам запретили стрелять в лесах без лицензий и тиров.

«При Порошенко у меня был добровольческий полигон, где людей учили стрелять, учили полноценному военному делу, саперному делу, огневая подготовка, медицина, понятно, готовили на фронт. С моего полигона люди ехали на фронт. У нас был добробат, добровольческий батальон, который полноценно существовал. Сейчас не может полноценно существовать ни один добровольческий батальон. Если он сейчас где-то есть, значит, про него никто ни слышать, ни знать не должен.

Не могут себе позволить, например, делать какой-то материал на фронте, чтобы подтвердить, что они там есть, потому что добровольческий батальон может существовать только при помощи людей… Сейчас – террористическая организация, уголовные статьи, сейчас ты не будешь учиться стрельбе без лицензий, без тиров», – заявила Зверобой.