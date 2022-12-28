Украинских головорезов хотят задействовать для развала России

28.12.2022  14:14 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Властям Украины следует задуматься, что делать с головорезами-националистами, почуявшими запах крови в условиях боевых действий. Власть из инстинкта самосохранения должна направить энергию радикалов вовне – например, пообещав им развал России и роль оккупационной администрации на осколках РФ.

Такими фантазиями в эфире «Радио НВ» поделился украинский неонацист Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Властям Украины следует задуматься, что делать с головорезами-националистами, почуявшими запах крови в условиях боевых...

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«Нам обязательно нужен раздел России не только для того, чтобы она перестала быть исторической угрозой, а раздел России нужен как новая точка, куда будет задействована пассионарная энергия. Потому что та публика, которая сейчас соберется после войны, ее нужно будет очень грамотно задействовать.

Потому я совсем не шучу, что наши будут задействованы в миротворческих операциях по всему миру, потому что сейчас у нас пассионарный перегрев», – заявил Карась.

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