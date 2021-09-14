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14.09.2021 08:19 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Украинских боевиков настигло возмездие за обстрелы Донбасса

Новости УкраиныВ зоне «ООС» погибли двое совершавших обстрелы Донбасса украинских боевиков, ещё пятеро получили ранения...

В зоне «ООС» погибли двое совершавших обстрелы Донбасса украинских боевиков, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», – сказал он.

Так, украинские каратели обстреляли населённые пункты Озеряновка и Васильевка, выпустив по ним в общей сложности 27 снарядов.

Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь и подавить огневые точки ВСУ. В результате ответного огня был убит один украинский боевик, ещё двое получили ранения.

Олег Никитин подчеркнул, что в то же время в одном из подразделений ВСУ случились небоевые потери – боевики, тайно доставлявшие запрещённые снаряды к позициям, подорвались на собственной мине.

«В результате подрыва и возгорания грузового автомобиля погиб матрос Голуб, по предварительной информации еще трёх боевиков госпитализировали с ранениями различной степени тяжести в госпиталь города Красноармейск», – резюмировал офицер.

Он сообщил, что после доставки очередной партии 120-мм мин на передовые позиции, на обратном пути, водитель грузовика захотел «срезать» и наехал на ранее установленную мину.

«С целью фальсификации истинных причин гибели и ранения военнослужащих, командир 503-го батальона Сухаревский по сложившейся традиции доложил о потерях в вышестоящий штаб, как о полученных в результате обстрела со стороны подразделений Народной милиции», – резюмировал Никитин.

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