Украинских боевиков покосило «дружественным огнём» эффективнее, чем с позиций ополчения

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за нескоординированных действий между ВСУ и добробатами, в первые месяцы войны на Донбассе украинская сторона несла потерь больше, чем от рук противника.

Об этом в эфире «4 канала» рассказала экс-боевик ДУК «Правый сектор», бывшая офицер морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был такой А4 сине-желтый флаг, который я носила как защиту от «дружественного огня». Потому что в 2014 году от «дружественного огня», к сожалению, погибало и получало ранений больше людей, чем от рук противника.

«Дружественный огонь» – это когда свои в своих стреляют ошибочно, из-за нескоординированных действий принимают свои своих за противника и стреляют. В начале войны это было очень часто, и больше от «дружественного огня» гибло людей, больше реально, чем от рук противника в 2014 так было», – рассказала Белозерская.

«Когда линия фронта выровнена, то это фактически невозможно, но когда она всё время меняется, и ты не знаешь, кто это и что это. Я для защиты от «дружественного огня» носила в кармане сине-желтый небольшой флажок, который можно на палке, на чем угодно, поднять над головой, типа, свои», – добавила экс-атошница.