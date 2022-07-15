Украинских чиновников начинают штрафовать за сообщения о «прилётах» на русском языке

15.07.2022  23:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Мова, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

Только за последние несколько дней 25 украинских чиновников были замечены в нарушении закона о «мове», когда сообщали населению информацию, в том числе по боевой обстановке, на русском языке.

Об этом на брифинге в Киеве заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, именуемый в народе «шпрехенфюрером», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только за последние несколько дней 25 украинских чиновников были замечены в нарушении закона о...

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«Хотел бы призвать, всех информацинщиков быть предельно внимательными к первоисточникам, которые размещаются на официальном ресурсе уполномоченного по защите государственного языка. В частности, разговор ведётся о результатах проведённого нами мониторинга о состоянии соблюдения языкового законодательства государственными служащими и служащими органов местного самоуправления, а также руководителями разных учреждений и организаций, которые мы обнародовали несколько дней назад.

Мы подчеркнули то, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а каждый руководитель, каждый государственный служащий, каждый чиновник, который в условиях войны оглашает информацию о войне, об особенностях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, который говорит о гуманитарных катастрофах в разных частях Украины, предоставляют сообщения, в том числе с фронта, должны это делать на государственном языке. Это их обязательство, которое определено законом.

Мы определили, что 25 чиновников нарушают языковой закон, когда сообщают информацию через телевидение, социальные сети, Telegram-каналы», – сказал Креминь.

Он добавил, что с 16-го июля к нарушителям закона о языке, наконец, будут применены штрафные санкции – ранее действовали послабления на «переходной период», который уже закончился.

«Это будет означать в дальнейшем возможность применения санкций к нарушителям в виде предупреждений и штрафов.

Это означает, что уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности, других лиц, которые будут нарушать закон», – подытожил шпрехенфюрер.

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