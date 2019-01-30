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30.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Украина
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Украинских декоммунизаторов ткнули в самое святое

Украинские декоммунизаторы массово сносят памятники и переименовывают улицы, при этом в законодательстве Украины остаются прямые ссылки на идеологические посылы времён СССР.

На такую «зраду» в своем блоге обращает внимание киевский журналист Владимир Бойко, поясняя, что на Украине до сих пор действует «Жилищный кодекс УССР», в котором превозносится Компартия и идеи Ленина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем – удовлетворения потребности трудящихся в жилье. Воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа, Советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства», – говорится в тексте документа.

Бойко отмечает, что последние изменения в Кодекс вносились уже после государственного переворота на Украине 2014 года.

«Обратите внимание: за годы независимости в этот Кодекс десятки раз вносились изменения, последний раз – законом от 18 сентября 2018 года. И никому из «декоммунизаторов» даже в голову не пришло если не убрать преамбулу, то хотя бы переименовать «Жилищный кодекс Украинской ССР» на «Жилищный кодекс Украины». Конечно, запрещать произведения Михаила Булгакова гораздо приятнее – для этого знать законодательную базу (и вообще уметь читать) не требуется», – замечает журналист.

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