20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Украинских делегатов в ПАСЕ призвали к максимальной мобилизации для отпора России

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в июне будет очень принципиальной для Украины, поэтому полноценное участие украинской делегации в ПАСЕ будет очень важным, несмотря на досрочные парламентские выборы в стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил киевскому изданию Укринформ постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому выборы (досрочные выборы в Верховную Раду Украины – ред.) – это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы – это также очень важно», – считает посол.

Кулеба заявил, что сейчас в Совете Европы активизировались «циничные усилия протолкнуть возвращения России» в ПАСЕ.

«Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию», – добавил украинский дипломат.

Кулеба напомнил, что важными событиями относительно намерений пророссийского лобби в Совете Европы усложнить процедуру наложения санкций на российскую делегацию станет заседание 3 июня регламентного комитета ПАСЕ, а также заседание самой Ассамблеи 24-28 июня.

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