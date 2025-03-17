Украинских депутатов просят пиариться среди военных, чтобы «ободрить народ»

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Чтобы вызвать в народе чувство патриотизма и желание отправиться на передовую, украинские депутаты должны съездить «послужить» хотя бы во второй линии.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламентарии должны воевать. Я считаю, что месяц в год послужить хотя бы не на первой, а на второй линии где-нибудь, в миномётном расчете подавать мины. С этим интеллектуально и физически справится средний парламентарий. Ну и при этом это будет достаточно такой очень серьезный сигнал для общества», – сказал Луценко.

По его мнению, на передовую можно отправить часть полиции, ведь населения в стране стало меньше.