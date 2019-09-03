Украинских депутатов взяли за фаберже

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины, тем самым отменив депутатскую неприкосновенность, что позволит теперь президенту Владимиру Зеленскому держать в «ежовых рукавицах» весь украинский парламент.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голосование проводилось за законопроект, внесенный еще бывшим президентом Петром Порошенко и утвержденный в первом чтении предыдущим созывом Рады, что позволило «Слуге народа», опираясь на давно имеющиеся положительные заключения Конституционного суда и Венецианской комиссии, вынести окончательное решение уже сегодня.

«Целью законопроекта является совершенствование положений Конституции Украины в части неприкосновенности народных депутатов Украины. Законопроектом предлагается изложить статью 180 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, по которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», – заявила зампред Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Представитель партии «Слуга народа» добавила, что нардепы все равно не смогут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады, а закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

При этом ряд депутатов, в числе которых член депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец и представитель партии экс-президента «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, выступили с жесткой критикой такого поспешного решения, сославшись на нарушения регламента и, как следствие, возможную его отмену Конституционным судом. Однако такие доводы были проигнорированы правящим большинством.

При этом соратница Петра Порошенко предприняла попытку защитить своего босса, призвав учесть рекомендации «Европейской солидарности», предусматривающие отмену неприкосновенности в сфере уголовных преступлений, однако сохраняющие «политический иммунитет», на который экс-президент мог бы сослаться, объявив преследования против него политически мотивированными.

Отметим, что решение о снятии депутатской неприкосновенности поддержали практически все нардепы – 373 из 404 человек, за исключением «Оппозиционной платформы – За жизнь», члены которой в полном составе проигнорировали процесс голосования, объяснив, что выступают за отмену неприкосновенности не только для депутатов, но и президента с судьями.