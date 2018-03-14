14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинских детей решили защитить от сексуальной эксплуатации

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2016 о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«За» проголосовал 241 народный депутат, как свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.

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Законопроект устанавливает ответственность за совершение насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетнего в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Согласно изменениям в статью УКУ, криминализируются добровольные половые сношения с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Отметим, согласно действующему законодательству, вопрос о достижении половой зрелости решается судебно-медицинской экспертизой.

Кроме того, устанавливается, что такое преступление может совершить именно совершеннолетний — ведь идея нормы в защите ребенка от действий взрослого человека, который в силу своего совершеннолетия способен осознать общественно-опасный характер такого поведения в отношении ребенка. Данная норма не распространяется на урегулирование половых отношений между несовершеннолетними по взаимному согласию.

Документ устанавливает, что создание или содержание мест разврата, сводничество для разврата с привлечением малолетнего — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Данный документ направлен на гармонизацию законодательства Украины с положениями Факультативного протокола по торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка; положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; с нормами Европейской социальной хартии (пересмотренная).

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.