Украинских детей учат пилить бюджет со школьной скамьи

07.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ходе одного из украинских онлайн-уроков математики для пятого класса, преподавательница при решении задачи допустила грубую арифметическую ошибку.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире украинского образовательного YouTube-канала «5 математика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как учитель, при вычислении скорости изучаемого объекта, от 30,2 отняла 2,2 и получила 18. Эта видеозапись сразу же разошлась по украинским СМИ – например, её показали по одному из крупнейших украинских телеканалов «112 Украина».

Произошедшее прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.

«А что веселиться-то? По-моему, вполне соответствует сложившимся годами правилам отчетности по выполнению бюджета Украины! Где-то же дети должны готовиться к взрослой жизни», – написал эксперт.

При этом он уточнил, что эта передача транслируется под патронатом Владимира Зеленского.